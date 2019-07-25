Погибший в Тюменской области школьник незадолго до исчезновения поссорился с опекунами

Погибший 13-летний школьник из села Ярково незадолго до своего исчезновения поссорился с опекунами. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

После ссоры ребенок ушел из дома и пропал без вести. Заявление о пропаже в правоохранительные органы поступило 17 июля. Следователи предположили, что ребенок мог стать жертвой преступления, потому возбудили уголовное дело по статье "убийство малолетнего".

Напомним, 23 июля тело подростка с признаками утопления было найдено в омуте водоема вблизи села Усалка Ярковского района Тюменской области. Расследование уголовного дело по статье "убийство" продолжается. Устанавливается причина смерти, следователи проводят комплекс мероприятий, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.