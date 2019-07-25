В мэрии Екатеринбурга назвали главного исполнителя, который выступит на Дне города-2019

В мэрии Екатеринбурга назвали главного исполнителя, который выступит на Дне города в этом году.

Как рассказал на сегодняшнем расширенном оргкомитете по подготовке к предстоящему празднику заместитель главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов, хедлайнером станет легендарная уральская группа "Чайф". Концерт состоится на Площади 1905 года.

Стоит отметить, что "Чайф" уже не в первый раз выступает на Дне города в уральской столице: так, в 2016 году группа отыграла концерт вместе с "Сансарой". А в 2017-м артисты выступали в День города в рамках Ural Music Night.

Напомним, в этом году большинство праздничных мероприятий пройдут с 3 по 18 августа, а главные события торжества по случаю 296-й годовщины со дня основания Екатеринбурга развернутся 17 августа, когда его жителей и гостей будет ждать большая праздничная программа.

Сообщалось, что мэр Александр Высокинский лично объедет скверы и парки, чтобы проверить их готовность ко Дню города.