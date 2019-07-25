Таможня выявила канал поставки госнаград СССР в Китай

Из России в КНР контрабандой вывозили государственные награды СССР.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Читинской таможни, на таможенном посту МАПП Забайкальск был задержан россиянин, который попытался вывезти в Китай в багаже два Ордена Ленина, медаль "Герой социалистического труда .

Экспертиза установила, что эти награды относятся к категории культурные ценности. Их стоимость составляет более 346 рублей.

Задержанный рассказал, что вывозил награды в Китай по просьбе своего знакомого. Владелец наград установлен, он проживает в Чите. По данным таможни, он занимался незаконным оборотом культурных ценностей на территории России. Возбуждено уголовное дело.

Отметим, ордена, медали (за исключением личных наград, на ношение которых имеются орденские книжки или наградные удостоверения, вывозимых самим награжденным), а также памятные и наградные знаки, настольные медали и печати, значки, жетоны и др., созданные более 50 лет назад, вывозить с территории России запрещено.