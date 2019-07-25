Сбербанк: гипотетически банкротства Антипинского НПЗ можно избежать

Сбербанк видит гипотетическую возможность избежать процедуры банкротства Антипинского нефтеперерабатывающего завода, сообщает ТАСС. По информации агентства, такое возможно, если будут погашены все долги перед кредиторами со стороны внешних инвесторов или со стороны поручителей по кредитам.

По кредитам банка поручителем перед Сбербанком является совладелец "Нового потока" Дмитрий Мазуров

"У него есть обязанность погасить обязательства завода перед банком. В случае такого погашения банк незамедлительно передаст Мазурову все права залогодержателя на все активы завода и группы "Новый поток", - сообщает издание со ссылкой на Сбербанк.

Банкротство завода для Сбербанка является самым негативным вариантом развития событий, поскольку влечет создание значительных сумм резервов на возможные потери. Также в банке сообщили, что предприятие до последнего получало финансовую поддержку. Также банк пытался найти приемлемое решение для банка, бенефициаров и кредиторов За период кредитования Антипинского НПЗ было сделано девять реструктуризаций долга. Также в Сбербанке сообщили, что значительная часть прибыли АНПЗ от реализации нефтепродуктов оставалась у целого ряда компаний, аффилированных с бывшим бенефициаром завода Дмитрием Мазуровым.

Как сообщало Накануне.RU, АНПЗ сам подал в суд иск о своем банкротстве. Предприятие оценило свои долги в 346 млрд руб. Заседание было отложено и состоится 8 августа

Летом у завода сменился собственник: от группы "Новый поток" контроль перешел к СП азербайджанской SOCAR и Сбербанка. Глава Сбербанка Герман Греф подал заявление в полицию о хищении кредитных средств, выделенных на строительство завода. Подозреваемым проходит совладелец "Нового потока" Дмитрий Мазуров, ему вменяется хищение 1,29 млрд руб. Бизнесмен арестован на два месяца, одновременно в розыск объявлен экс-гендиректор завода Дмитрий Лисовиченко, который, по мнению Сбербанка, тоже участвовал в махинациях.