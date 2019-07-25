16 Августа 2020
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Происшествия Челябинская область
пожарная машина (2018) | Фото:Накануне.RU

На аглофабрике ММК, которую недавно открыл Путин, произошел пожар

В Магнитогорске на аглофабрике ММК, на церемонию открытия которой 19 июля приезжал президент России Владимир Путин, произошло возгорание.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС, произошло загорание транспортерной ленты в наклонной галерее на территории аглофабрики.

Сообщение о пожаре поступило сегодня в 9:44, в 10:20 пожар был локализован, а через 15 минут ликвидирован.

В результате инцидента никто не пострадал. На производственный процесс предприятия данное происшествие не повлияло, добавили в пресс-центре.

Напомним, 19 июля Владимир Путин принял участие в церемонии вывода на полную мощность агломерационной фабрики №5 Магнитогорского металлургического комбината. Глава государства наблюдал за запуском второй агломашины на главном посту управления производством. Путин поздравил собравшихся с успешным запуском и пообщался с рабочими.

Владимир Путин, запуск аглофабрики ММК,(2019)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Агломерационная фабрика - это усовершенствованное предприятие по производству доменного сырья. Она оснащена энергосберегающими и природоохранными технологиями. Фабрика построенная с применением наилучших доступных технологий и позволит существенно снизить выбросы. Строительство началось два года назад.

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На аглофабрике ММК, которую недавно открыл Путин, произошел пожар

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Теги: ММК, аглофабрика, Владимир Путин, пожар,



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