От Хабиба до Медведевой: Forbes назвал самых успешных российских звезд до 40

Российский Forbes составил рейтинг самых успешных отечественных звезд до 40 лет. "Возрастной ценз исключил из списка ветеранов российской эстрады и позволил войти в рейтинг молодым поп-артистам, рэперам, блогерам и спортсменам", - объясняют свой выбор авторы исследования.

Ежегодный доход участников рейтинга снизился, но не сильно: если в прошлом году на одного человека в среднем приходилось $4,2 млн, то в этом $3,2 млн. Порог вхождения снизился с $900 000 до $500 000. Но теперь и средний возраст составляет всего 31 год, а в прошлом году он был 40 лет, отмечают составители рейтинга.

На первом месте оказался боец Хабиб Нурмагомедов. 30-летний спортсмен, по данным издания, заработал $11,5 млн. За последний год он стал мировой знаменитостью, переплюнув вечных лидеров "россиян-иностранцев" – хоккеистов и Марию Шарапову. На втором месте – с заметным отставанием в финансовом плане, но не в плане популярности – Ольга Бузова ($4,4 млн). Замыкает тройку Александр Овечкин, пусть не слишком на слуху, зато богат - $14,5 млн. Также в десятку попали Егор Крид, Баста, Дима Билан, Тимати, Ирина Шейк, Арем Дзюба и Полина Гагарина. Собчак, Шарапова и Ивлеева немного не дотянули до десятки лидеров. Замыкает список "40 до 40" фигуристка Евгения Медведева.