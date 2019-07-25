Крупный ритейл грозит отказаться от участия в проекте Центробанка – Системе быстрых платежей

Крупные ритейлеры готовы отказаться от участия в проекте Центробанка Система быстрых платежей (СБП), пишут "Ведомости".

Система заработала в России с 28 февраля. К подключению готовились 12 банков, но только четыре организации подтвердили запуск системы: Тинькофф-банк, Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-банк, ВТБ. Новая система позволит россиянам совершать мгновенные платежи в режиме 24/7, в том числе с использованием QR-кода или мобильного телефона получателя средств. Оператором и расчетным центром системы выступает Центробанк РФ.

Однако бизнес не устраивают названные ЦБ тарифы в 0,2–0,7% от суммы оплаченных через СБП покупок и услуг. Об этом говорится в письме ассоциаций компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной.

По данным газеты, в банках установленным коридором также недовольны. Такие тарифы собеседники издания считают ниже себестоимости, они отбивают интерес к дальнейшему развитию услуги быстрых платежей.

Напомним, в апреле в системе быстрых платежей были выявлены технические проблемы. Как говорится в сообщении Банка России, они связаны с внеплановыми работами на стороне внешних телеком-провайдеров, "предоставляющих ряд информационных ресурсов".

В июне сообщалось, что российские банки опасаются сбоев в системе быстрых платежей.

Участники проекта хотят получить от Банка России особые условия кредитования, что будет необходимо в том случае, если исчерпается установленный для расчетов лимит. Подобное может случиться в выходные или праздничные дни. В этом случае платежи остановятся.