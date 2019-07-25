"Мылодрама с "России 1": в сети раскритиковали трейлер сериала про Чернобыльскую катастрофу

В сети обсуждают трехминутный трейлер сериала от студии "Амальгама", который, как раньше сообщалось, может выйти на канале НТВ.

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Из видео становится понятно, что в проекте помимо Алексея Петренко и Александра Ильина задействована Надежда Михалкова – она играет жену главного персонажа. Ее героиня (а также дочь главных героев в исполнении Виталии Корниенко) отвечает за мелодраматическую линию, которая сразу делает сериал очень похожим на продукцию телеканала "Россия 1". И действительно максимально отдаляет от мини-сериала "Чернобыль" от HBO, чего так добивались отечественные киношники (все они против сравнения с нашумевшим американским проектом).

На YouTube разошедшееся видео собирает дизлайки и негативные комментарии. "Как и ожидалось, история про техногенную катастрофу, снимем сериал про семью, женщин и любофффь для домохозяек", - пишет один из пользователей видеохостинга, и с ним соглашаются более 700 человек. "Кто-нибудь запомнил что-то кроме истошных криков "ооооляааааа, маааааамаааааа, ооооооляаааа, маааааааааама"? Мелодрама в декорациях Чернобыля", - комментирует еще один зритель.

Как сообщал TJ, российский сериал про Чернобыль должен выйти в 2019 году, но на НТВ не уточняют дату премьеры. В главной роли занят актер Игорь Петренко ("Водитель для Веры", "Тарас Бульба"). Судя по всему, у этого проекта будет детективная концепция и даже оригинальная версия – следователь контрразведки ищет агента ЦРУ, который готовит взрыв на атомной электростанции.

Авторы проекта рассказали, что, как и американцы, много работали над аутентичностью быта. Съёмки российского "Чернобыля" прошли летом 2018 года в белорусских городах — в списке Минск, Мозырь, Хотимск, Слуцк, Молодечно.