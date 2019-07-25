16 Августа 2020
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Происшествия Челябинская область
ДТП, ВАЗ, Аргаяшский район, (2019) | Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинской области в лобовом ДТП погибли пять человек

В Челябинской области в результате лобового столкновения двух автомобилей погибли пять человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Авария произошла сегодня ночью на 6 км автодороги Аргаяш-Кулуево-Марксист-Альмеева.

31-летний водитель ВАЗ 21074 выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с ВАЗ-2111, под управлением 21-летнего молодого человека.

В результате ДТП погибли водитель ВАЗ-2111 и его пассажир – 22 летняя девушка, в автомобиле ВАЗ-21074 от полученных травм скончались водитель и два мужчины. Еще одного пассажира, мужчину 22 лет госпитализировали.

ДТП, ВАЗ, Аргаяшский район,(2019)|Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В настоящий момент проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, в том числе техническая исправность транспортных средств.

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В Челябинской области в лобовом ДТП погибли пять человек

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Теги: ДТП, ВАЗ, пассажиры, проверка,



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