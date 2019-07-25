16 Августа 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
аэс, лаборатория, инженер, радиация, манипулятор (2004) | Фото: Накануне.ru

Роспотребнадзор не нашел опасных веществ в воздухе Перми

Содержание загрязняющих веществ не превышает гигиенических нормативов, такой вывод сделали специалисты Роспотребнадзора по результатам исследования проб воздуха на содержание смеси углеводородов, бензола, толуола, ксилола, оксида углерода и диоксида азота в Мотовилихинском, Дзержинском, Свердловском районах Перми, сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Отбор проб проводили специалисты лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае" из-за многочисленных жалоб, поступивших 24 июля от пермяков, на "химический запах" в воздухе.

Отметим, что на запах гари и лекарств в этот же день пожаловались жители Екатеринбурга. Столицу Урала окутал смог. Также дымкой затянута соседняя Тюменская область. В местной региональной службе МЧС наличие тумана и запаха гари в воздухе объяснили пожарами в Красноярском крае и Югре.

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Роспотребнадзор не нашел опасных веществ в воздухе Перми

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Теги: пробы воздуха, химический запах, роспотребнадзор



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