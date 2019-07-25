СК: главный судебный пристав Прикамья обвиняется в получении взятки в 1,1 млн

Следователи сообщили, что именно инкриминируют задержанному главе прикамского управления судебных приставов Игорю Кожевникову, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По одному уголовному делу возбуждено против Кожевникова и начальника отдела – старшего судебного пристава межрайонного отдела особых исполнительных производств, по розыску должников и их имущества регионального управления ССП. Кожевникова обвиняют в получении двух взяток в составе группы по предварительному сговору, его подчинённую – в аналогичном преступлении, только в её случае речь идёт об одной взятке, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СКР.

По версии следствия, в ноябре и декабре 2017 г. фигуранты получили взятку в 550 и 600 тыс. руб. за незаконные действия в пользу человека, давшего деньги. Вскоре в суд поступило ходатайство об аресте Кожевникова. Его подчинённая ранее уже арестована по другому уголовному делу, сейчас они объединены.