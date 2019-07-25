"Нехорошая ситуация". Заседание проблемной думы Асбеста в очередной раз не состоялось

Очередное заседание думы Асбестовского городского округа, запланированное на сегодня, опять не состоялось. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщила местный депутат Наталья Крылова.

По ее данным, вопреки договоренности с областными властями коалиция "единороссов" попыталась сменить председателя думы - коммуниста Андрея Самарина.

"Председатель не поставил вопрос группы депутатов о смене спикера на голосование, так как их обращение противоречит федеральному законодательству, что подтверждено протестом прокуратуры. Ситуация эта нехорошая", - написала Крылова на своей странице в Facebook.

Андрей Самарин

Она отметила, что срыв договоренностей может приостановить развитие города и усилить конфликты.

"Только-только начали работать и тут такое", - заключила депутат.

Напомним, ранее асбестовские депутаты не смогли лишить мандата Наталью Крылову. Тогда часть народных избранников (11 человек) требовали досрочно прекратить ее полномочия, но остальные семь присутствовавших выступили против. В ситуацию пришлось вмешаться вице-губернатору Свердловской области Сергею Бидонько.