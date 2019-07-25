"Нехорошая ситуация". Заседание проблемной думы Асбеста в очередной раз не состоялось

16 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Белоруссии - общенациональная забастовка?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Свердловская область Уральский ФО
Асбест (2018) | Фото: Накануне.RU

"Нехорошая ситуация". Заседание проблемной думы Асбеста в очередной раз не состоялось

Очередное заседание думы Асбестовского городского округа, запланированное на сегодня, опять не состоялось. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщила местный депутат Наталья Крылова.

По ее данным, вопреки договоренности с областными властями коалиция "единороссов" попыталась сменить председателя думы - коммуниста Андрея Самарина.

"Председатель не поставил вопрос группы депутатов о смене спикера на голосование, так как их обращение противоречит федеральному законодательству, что подтверждено протестом прокуратуры. Ситуация эта нехорошая", - написала Крылова на своей странице в Facebook.

Андрей Самарин, председатель думы Асбеста(2018)|Фото: Накануне.RU

Андрей Самарин

Она отметила, что срыв договоренностей может приостановить развитие города и усилить конфликты.

"Только-только начали работать и тут такое", - заключила депутат.

Напомним, ранее асбестовские депутаты не смогли лишить мандата Наталью Крылову. Тогда часть народных избранников (11 человек) требовали досрочно прекратить ее полномочия, но остальные семь присутствовавших выступили против. В ситуацию пришлось вмешаться вице-губернатору Свердловской области Сергею Бидонько.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Нехорошая ситуация". Заседание проблемной думы Асбеста в очередной раз не состоялось

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Крылова, Асбест, депутат, дума



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 13.11.2019 13:17 Мск Свердловский облсуд лишил мандата бывшего председателя "красной" думы
Ранее 07.08.2019 16:02 Мск "Это решение - политическая расправа с неугодными": на Среднем Урале главу думы лишили поста через суд
Ранее 31.07.2019 16:09 Мск На Среднем Урале главу думы не смогли лишить поста из-за заболевшего адвоката

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 25.04.2019 12:14 Мск Лишь бы дума работала: Асбесту дополнительно выделят 320 млн рублей
Ранее 28.03.2019 15:50 Мск Жители Асбеста надеются на стабильную работу гордумы
Ранее 28.03.2019 13:08 Мск В Асбесте не смогли лишить мандата коммунистку Крылову на заседании думы. Ее противники пойдут в суд
Ранее 28.03.2019 08:53 Мск "Радует, что депутаты начали выздоравливать". Дума Асбеста собралась с помощью Бидонько и Дубичева
Ранее 14.03.2019 08:30 Мск Роспуск обеспечен? Заседание проблемной думы Асбеста опять не состоялось
Ранее 11.03.2019 13:15 Мск Вице-губернатор Свердловской области вновь не исключил роспуска думы Асбеста
Ранее 28.02.2019 08:17 Мск "Нет кворума". Депутаты Асбеста в очередной раз сорвали заседание
Ранее 27.02.2019 14:18 Мск "Красная дума" на Урале опять не сможет собраться - всему виной вопрос о референдуме
Ранее 21.02.2019 11:21 Мск Коммунисты пойдут к Чайке и Куйвашеву, чтобы остановить "беспредел" в думе Асбеста
Ранее 08.02.2019 08:26 Мск "Красная дума" не приняла ультиматум Бидонько и ушла "на карантин"
Ранее 07.02.2019 14:23 Мск Вице-губернатор поставил ультиматум "красной думе" на Урале. "Нас не услышали и диктуют правила"
Ранее 06.02.2019 10:55 Мск "Едет наводить партийные разборки или в качестве вице-губернатора?" Не все депутаты Асбеста ждут Бидонько

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети