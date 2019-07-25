16 Августа 2020
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МиГ-29К (2013) | Фото: migavia.ru

МиГ-29 азербайджанских ВВС упал в Каспийское море

Истребитель МиГ-29, принадлежащий ВВС Азербайджана, упал в Каспийское море. Эту информацию подтвердили в военном ведомстве страны. Борт внезапно пропал с радаров во время учебного полета, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу минобороны республики.

"По предварительной версии, самолет потерпел крушение и упал в Каспийское море", — уточнили в военном ведомстве.

Инцидент произошел накануне вечером. Сейчас предпринимаются неотложные меры по поиску и спасению пилота.

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МиГ-29 азербайджанских ВВС упал в Каспийское море

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Теги: миг-29, азербайджан, поиски пилота



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