МиГ-29 азербайджанских ВВС упал в Каспийское море

Истребитель МиГ-29, принадлежащий ВВС Азербайджана, упал в Каспийское море. Эту информацию подтвердили в военном ведомстве страны. Борт внезапно пропал с радаров во время учебного полета, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу минобороны республики.

"По предварительной версии, самолет потерпел крушение и упал в Каспийское море", — уточнили в военном ведомстве.

Инцидент произошел накануне вечером. Сейчас предпринимаются неотложные меры по поиску и спасению пилота.