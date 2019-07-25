Суд в Челябинске повторно рассмотрит дело бывшего сити-менеджера Сергея Давыдова

Суд в Челябинске повторно будет рассматривать уголовное дело в отношении бывшего сити-менеджера города Сергея Давыдова по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, передает корреспондент Накануне.RU.

Как следует из картотеки суда, материалы дела поступили в Советский районный суд 23 июля. Дело находится в производстве судьи Алексея Сухого. Дата заседания пока не назначена.

5 июля Свердловский областной суд отменил решение суда первой инстанции и направил дело на новое рассмотрение в тот же суд. Однако теперь оно будет рассмотрено иным составом судей.

Напомним, в марте 2019 года уголовное дело в отношении экс-чиновника было прекращено. Сергей Давыдов обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями, ему был назначен судебный штраф в 40 тыс. руб. Позже прокуратура обжаловала это решение.