16 Августа 2020
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Сенаторы предложили освободить сельские музеи и библиотеки от применения контрольно-кассовой техники

Группа сенаторов Совфеда предложила вывести сельские учреждения культуры из под действия закона о применении контрольно-кассовой техники. Использование ККТ в бюджетных муниципальных учреждениях стало обязательным с 1 июля, но авторы проекта считают требование избыточным для клубов, расположенных на селе, передает корреспондент Накануне.RU.
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Освободить от обязательств расчетов через ККТ необходимо государственные, муниципальные учреждения культуры, говорится в проекте: музеи, дома культуры, ремесленные центры, муниципальные библиотеки и другие. Обороты таких учреждений - до 100 тыс. руб. в месяц, однако на них не распространяются нормы по предоставлению налогового вычета при приобретении ККТ.

"Они имеют большое социально значение для жизни населенных пунктов, зачастую являясь единственным культурным учреждением. По данным Росстата в 2017 году количество организаций культурнодосугового типа (в сельской местности) по стране составляет 38 тысяч. При стоимости применения ККТ в среднем 23—25 тыс. руб. (вместе с регулярным обслуживанием) внедрение оценочно приведет к дополнительным расходам отрасли культуры — около 900 млн руб", - подсчитали сенаторы.

Эти расходы будут включены в себестоимость услуг.

Под освобождение не будут подпадать организации, расположенные в городах, районных центрах, поселках городского типа. По мнению авторов законопроекта, такие учреждения имеют финансовые возможности для приобретения ККТ, а наличный оборот средств их зачастую бывает значительным.

Как сообщало Накануне.RU, на сельские учреждение также распространяется требование об установке онлайн-касс, которые многие бюджетные учреждения не закупили. В законе не предусмотрен переходный период, поэтому учреждения рискуют получить штрафы от ФНС.

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Сенаторы предложили освободить сельские музеи и библиотеки от применения контрольно-кассовой техники

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Теги: контрольно-кассовая техника, Госдума,



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