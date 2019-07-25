В Прикамье восстановленного по суду главу района не пустили в рабочий кабинет

Восстановленный в должности глава Большесосновского района Пермского края Вячеслав Бурков, придя на работу, не смог попасть в свой кабинет, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Как сообщало Накануне.RU, депутаты Земского собрания района отправили Буркова в отставку 7 июня на внеочередном 64-м заседании депутатов. Всего в повестке заседания было два вопроса. Следующим постановлением депутаты назначили депутата Владимира Трескова и.о. главы муниципалитета. Вскоре Бурков оспорил это решение в суде и выиграл процесс.

Новый старый глава района написал в своём Facebook, что, придя сегодня утром на работу, не смог приступить к ней.

"И.о. главы района Владислав Тресков отказался предоставить мне моё рабочее место. Пришлось вызвать полицию. По прибытию наряда он закрыл кабинет и покинул здание администрации", - написал Бурков.

Тресков рассказал "Ъ-Прикамье", что у Буркова не было решения суда об отмене волеизъявления депутатов, следовательно, он (Тресков) остаётся и.о. главы муниципалитета.