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Экономика В России
сбербанк.онлайн (2018) | Фото: severpost.ru

Будут доставлять: Сбербанк и Mail.ru Group создадут delivery-сервис стоимостью в 100 миллиардов

Сбербанк и Mail.ru Group объявили о создании стратегического партнерства на крупнейших потребительских рынках России — транспорта и еды.

"Компании создают совместную O2O-платформу на базе Delivery Club и Ситимобил, стоимость которой может превысить 100 млрд руб. – говорится в релизе Сбербанка. - Совместное предприятие будет оперировать на рынках с совокупным объемом более 1 трлн руб. на горизонте трех лет". СП будет создано на паритетных началах.

Пока стороны подписали только соглашение о намерениях, обязывающее соглашение планируется заключить осенью 2019 года - после получения всех необходимых разрешений от органов корпоративного управления, антимонопольных структур и других регуляторов.

Владельцы будущего СП рассчитывают, что новая компания сможет выйти на IPO через несколько лет. Они планируют инвестировать до 64 млрд руб. в совместное предприятие при условии достижения целевых показателей на горизонте 12 месяцев после заключения сделки.

Mail.ru Group внесет в новую компанию свои доли в Delivery Club (100%) и Ситимобил (22,69%), связанные с ними миноритарные инвестиции и опционы в другие компании этих индустрий, а также денежные средства в размере 7,7 млрд руб. Дополнительные инвестиции в размере до 5,1 млрд руб. могут быть добавлены в капитал совместной платформы в зависимости от выполнения ряда KPI вносимыми активами в течение 12 месяцев после закрытия сделки.

Сбербанк внесет в совместную компанию долю в компании Foodplex (35%) и денежные средства в размере около 38 млрд руб. В случае выполнения Delivery Club и Ситимобил ряда KPI в течение следующих 12 месяцев вклад Сбербанка может быть увеличен на 13 млрд руб.

Таким образом, к моменту закрытия сделки совместная компания получит денежные средства в размере 45,5 млрд руб., а также дополнительно — до 18 млрд руб. в течение следующих 12 месяцев после закрытия сделки — в случае выполнения KPI. Оценка стоимости СП при достижении целевых показателей может превысить 100 млрд руб.

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Теги: сбербанк, mail.ru group, ситимобил, delivery club, доставка еды, сервис



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