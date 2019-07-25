Администрация "Холдоми", где при пожаре погибли дети, не собиралась закрывать лагерь после трагедии

Лагерь "Холдоми", где несколько дней назад случился пожар и погибли дети, закрыли.

По решению губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Солнечном районе введен режим ЧС, сообщает пресс-служба главы региона.

Все дети были вывезены из лагеря, добавляет Regnum. На этом настояли краевые власти.

Напомним, в результате пожара в палаточном лагере под Хабаровском погибли четверо детей. Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, причиной возгорания мог стать обогреватель, находившийся в палатке, где спали девочки. 24 июля объявлен трехдневный траур.

Ранее эксперты заявили, что нахождение детей в лагере небезопасно для психики как их самих, так и вожатых, ставших участниками трагедии. Об этом сообщили руководству лагеря и рекомендовали приостановить летнюю смену. Однако администрация отказала, обосновывая это тем, что лагерь частный.

СКР сообщал о задержании директора лагеря Максима Кузнецова и учредителя ООО "Экстрим Сервис" Виталия Бурлакова.

По делу о пожаре также задержан сотрудник МЧС по Солнечному району Эдуард Новгородцев. Как считают следователи, именно он в июле этого года проводил проверку в лагере и выявил нарушения противопожарных норм, однако никаких мер по их устранению не принял. Против него возбудили уголовное дело о халатности.

Сергей Фургал инициировал внутреннюю служебную проверку среди чиновников, которые отвечают за организацию детского летнего отдыхав регионе.