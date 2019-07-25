16 Августа 2020
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Пожарная машина (2018) | Фото:Накануне.RU

Возле Макаровского моста в Екатеринбурге вспыхнул кран с рабочими

Сегодня утром возле Макаровского моста в Екатеринбурге загорелся кран-манипулятор. Как передает корреспондент Накануне.RU, сообщения об этом появились в соцсетях.

Известно, что, по предварительным данным, стрела крана зацепила линию электропередач, после чего он загорелся. Тушение осложняло высокое напряжение, которое пришлось отключить.

По некоторым данным, внутри находились двое рабочих, один из них погиб. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Напомним, в начале июля в Екатеринбурге завершился первый этап реконструкции Макаровского моста. Он был открыт для автомобилей и общественного транспорта.

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Возле Макаровского моста в Екатеринбурге вспыхнул кран с рабочими

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Теги: Макаровский мост, кран, пожар, Екатеринбург



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