16 Августа 2020
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Общество Тюменская область Уральский ФО
Александр Моор, Ольга Кузнечевских, Лариса Шилова (2019) | Фото: admtyumen.ru

Моор поручил усилить контроль за безопасностью детей в летних лагерях после трагедии в "Холдоми"

После трагедии в палаточном лагере на ГЛК "Холдоми" под Хабаровском, где из-за пожара погибли дети, губернатор Тюменской области Александр Моор поручил усилить контроль за безопасностью детей в летних загородных лагерях, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Тюменской области.

Работу детских загородных лагерей, в том числе палаточных, глава региона обсудил с заместителем губернатора, директором областного департамента социального развития Ольгой Кузнечевских и президентом Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе" Ларисой Шиловой.

Александр Моор подчеркнул важность того, чтобы загородные детские центры находились в надлежащем состоянии и работали по единой педагогической программе и по единым стандартам безопасности. По словам губернатора, дети должны быть под круглосуточным наблюдением, вне зависимости от того, находятся они на улице или в помещении, чтобы в случае опасности персонал смог оперативно сработать.

"Необходимо усилить личный контроль каждого работника. Самое главное для нас - безопасность детей", - заявил глава региона.

С 25 июля по инициативе ассоциации "Мы вместе" начнутся первые дополнительные профилактические выезды в детские лагеря, с участием специалистов ГУ МЧС России по Тюменской области.

Отметим, что в этом летнем сезоне в Тюменской области работают 649 детских оздоровительных организаций, в том числе 14 лагерей палаточного типа, 10 из которых уже завершили свою работу. Все палатки в лагерях обработаны специальным противопожарным средством, они утепленные. Кроме того, в обязательном порядке в палатках всегда организовано ночное дежурство взрослых, а сами палаточные лагеря оборудованы стационарной столовой и благоустроенными, с горячим водоснабжением, санузлами.

Напомним, в результате пожара в палаточном лагере под Хабаровском погибли четверо детей. Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, причиной возгорания мог стать обогреватель, находившийся в палатке, где спали девочки. 24 июля объявлен трехдневный траур.

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Моор поручил усилить контроль за безопасностью детей в летних лагерях после трагедии в "Холдоми"

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Теги: Александр Моор, Ольга Кузнечевских, Лариса Шилова, детские лагеря, усиление контроля, безопасность



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