В Радужном силовики с поличным задержали воров, пытавшихся украсть 24 тонны нефтепродуктов

В Радужном неудачей закончилась попытка двух жителей Нижневартовского района украсть из действующего нефтепровода десятки тонн чёрного золота, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления МВД.

Полицейские застали злоумышленников за перекачкой содержимого нефтепровода по шлангам в ёмкость автоцистерны "МАЗа" с прицепом. Ворам удалось слить 24 т нефтепродуктов ценой в 470 тыс. руб..

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Подозреваемые арестованы.