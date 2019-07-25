Сеул хочет проконсультироваться с Москвой из-за новых ракетных пусков в КНДР

КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности в Японском море, сообщают южнокорейские СМИ.

Снаряды были запущены утром 25 июля из районов северокорейского города Вонсана. Отмечается, что ракеты пролетели расстояние в 430 километров.

Источник Kyodo утверждает, что ракеты упали в море, не долетев до исключительной экономической торговой зоны Японии.

В Токио заявляют, что новый ракетный пуск Северной Кореи не вызвал прямой угрозы для безопасности Японии, сообщает Regnum.

В МИД Южной Кореи намерены провести консультации с Россией, Японией, США и Китаем в связи с пусками ракет.

4 мая южнокорейские агентства сообщили о запуске Пхеньяном ракет в направлении Японского моря. Администрация южнокорейского президента Мун Чжэ Инапровела экстренное заседание высокопоставленных сотрудников служб безопасности страны.

Reuters отметило, что Северная Корея запустила ракеты в преддверии готовящегося визита спецпредставителя США по проблемам КНДР Стивена Бигуна в Японию и Южную Корею.