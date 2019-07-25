16 Августа 2020
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Общество В России За рубежом
Гарри Поттер (2019) | Фото:Warner Bros.

Посольство РФ в Великобритании предупредило российских родителей о "недружелюбных британских семьях" и плохой медицине

Посольство РФ в Великобритании опубликовало на своем сайте заметку об удручающем положении российских школьников в летних британских школах и лагерях, а также в так называемых гостевых семьях. Сразу представляется злая приемная семья Гарри Поттера, не меньше.
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В посольстве ссылаются на жалобы россиян, "столкнувшихся с проблемами размещения детей в ненадлежащих жилищных условиях или в недружелюбных британских семьях".

"Порой в результате безответственного подхода руководителей групп теряются заграничные паспорта детей, что усложняет процесс их возвращения на родину. В результате этого некоторые несовершеннолетние дети вынужденно отстают от своей группы и сталкиваются с проблемой перелета без сопровождения взрослого. Ожидания детей от пребывания в чужой стране не всегда оправдываются, и зачастую родителям приходится забирать их обратно в Россию раньше срока окончания учебы. При этом необходимо учитывать сложность и сроки получения британской визы", - рассказывают в посольстве.

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Дипломаты призывают внимательно выбирать учебные туры и принимающие британские школы, "знакомиться с рекомендациями, внимательно изучить перед подписанием юридически обязывающий договор, содержащий условия о сторонах договора, месте проживания ребенка, сроках обучения, стоимости, образовательном курсе (включая проживание в семьях), ответственности сторон и др., в общем получить максимум информации во избежание неприятных неожиданностей".

Также беспокойство посольства вызывает "низкий уровень качества оказания медицинской помощи в Великобритании", на который тоже жалуются.

"Даже несмотря на наличие медицинской страховки, без которой не рекомендуется выезжать из Российской Федерации, обращение к местной медицине не всегда гарантирует первую помощь по российским стандартам и эффективное купирование того или иного заболевания", - говорится в сообщении посольства. Там рекомендуют перед поездкой провести детям диспансеризацию и вылечить зубы.

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Посольство РФ в Великобритании предупредило российских родителей о "недружелюбных британских семьях" и плохой медицине

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Теги: посольство россии в великобритании, опасность, медицина



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