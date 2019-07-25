Глава Лабытнанги получила прокурорское представление за невнимание к жилому дому, у которого разрушился фундамент

16 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Белоруссии - общенациональная забастовка?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Ямало-Ненецкий АО
Разрушение основания дома 3/1 по Обской Лабытнанги (2019) | Фото: Администрация Лабытнанги

Глава Лабытнанги получила прокурорское представление за невнимание к жилому дому, у которого разрушился фундамент

После частичного обрушения фундамента жилого дома в Лабытнанги прокурорские представления получили гендиректор УК, курировавшей дом, а также глава города. Как оказалось, ни тот, ни другая ничего не сделали для того, чтобы жители могли безопасно находиться у себя в квртирах, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в одноэтажном 12-квартирном доме обрушился фундамент, обошлось без пострадавших. В здании зарегистрированы 39 человек, из них 14 несовершеннолетних. Все они временно переехали к родственникам и в гостиницу "Семь лиственниц". Правительство Ямала выделит из резервного фонда 19,6 млн руб. для переселения жильцов.

Во время прокурорской проверки управляющей компании, которая курировала дома, а также мэрии выяснилось, что один из жителей пострадавшего дома жаловался в УК на просевшие свайные основания здания, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Ямала. Но обращение проигнорировали, никто состояние свай не изучал. Итог – деформацию конструктивов фундамента вовремя не нашли, что и привело к тому, что здание "поплыло". Каждый год УК рапортовала в мэрию о 85-процентом износе фундамента здания. Администрация, которая владеет частью квартир в доме, не изучала его состояние.

Генеральный директор управляющей компании и глава Лабытнанги Марина Трескова получили прокурорские представления. Три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Дом признан аварийным и подлежащим сносу, его жителям для временного проживания дали квартиры из маневренного фонда. Из-за отсутствия денег на переезд пострадавших в городском бюджете мэрия попросила округ профинансировать покупку новых квартир. После того, как деньги поступят, ямалцьам предоставят социальную выплату на покупку жилья.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Глава Лабытнанги получила прокурорское представление за невнимание к жилому дому, у которого разрушился фундамент

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Озёрная 3/1, обрушение фундамента, временное жильё



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 25.07.2019 07:29 Мск Правительство Ямала выделило жильцам рухнувшего дома в Лабытнанги 19,6 млн рублей
Ранее 18.07.2019 16:22 Мск В Лабытнанги собственники дома, у которого разрушился фундамент, получат материальную помощь
Ранее 17.07.2019 11:10 Мск Мэрию Лабытнанги ждёт прокурорская проверка из-за разрушения фундамента жилого дома
Ранее 12.07.2019 15:15 Мск В Лабытнанги частично обрушился фундамент жилого дома

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети