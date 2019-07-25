Глава Лабытнанги получила прокурорское представление за невнимание к жилому дому, у которого разрушился фундамент

После частичного обрушения фундамента жилого дома в Лабытнанги прокурорские представления получили гендиректор УК, курировавшей дом, а также глава города. Как оказалось, ни тот, ни другая ничего не сделали для того, чтобы жители могли безопасно находиться у себя в квртирах, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в одноэтажном 12-квартирном доме обрушился фундамент, обошлось без пострадавших. В здании зарегистрированы 39 человек, из них 14 несовершеннолетних. Все они временно переехали к родственникам и в гостиницу "Семь лиственниц". Правительство Ямала выделит из резервного фонда 19,6 млн руб. для переселения жильцов.

Во время прокурорской проверки управляющей компании, которая курировала дома, а также мэрии выяснилось, что один из жителей пострадавшего дома жаловался в УК на просевшие свайные основания здания, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Ямала. Но обращение проигнорировали, никто состояние свай не изучал. Итог – деформацию конструктивов фундамента вовремя не нашли, что и привело к тому, что здание "поплыло". Каждый год УК рапортовала в мэрию о 85-процентом износе фундамента здания. Администрация, которая владеет частью квартир в доме, не изучала его состояние.

Генеральный директор управляющей компании и глава Лабытнанги Марина Трескова получили прокурорские представления. Три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Дом признан аварийным и подлежащим сносу, его жителям для временного проживания дали квартиры из маневренного фонда. Из-за отсутствия денег на переезд пострадавших в городском бюджете мэрия попросила округ профинансировать покупку новых квартир. После того, как деньги поступят, ямалцьам предоставят социальную выплату на покупку жилья.