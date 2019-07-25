Ласицкене стала первой россиянкой, возглавившей мировой рейтинг IAAF

Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене стала первой из россиянок, кто сумел подняться на первое место в общем мировом рейтинге Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), передаёт корреспондент Накануне.RU.

Читайте также: Российская легкоатлетка отметила победу на ЧЕ забегом с розовым пледом вместо флага

В активе 26-летней Ласицкене 1433 балла. Следом идёт кенийская бегунья на 3000 метров с препятствиями Беатрис Чепкоеч - у неё 1426 баллов. Тройку замыкает представительница Нидерландов Сифан Хассан, специализирующаяся в беге на 1500 и 5000 метров - у неё 1424 балла.

Отметим, что в этом сезоне Ласицкене победила на пяти этапах Бриллиантовой лиги. Как и остальные отечественные легкоатлеты, Мария выступает на международных соревнованиях в нейтральном статусе из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Напомним, в прошлом месяце после решения IAAF продлить отстранение ВФЛА, Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку.