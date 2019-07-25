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Общество Свердловская область
ремонт дороги (2019) | Фото: Накануне.RU

Не проехать: ночью в Екатеринбурге внезапно перекрыли улицу Серафимы Дерябиной

Минувшей ночью в Екатеринбурге внезапно перекрыли улицу Серафимы Дерябиной. Проехать по ней пока нельзя.

Как передает корреспондент Накануне.RU, для движения транспорта закрыт участок от объездной до Бардина, а также по дублеру Дерябиной. По данным сервиса Яндекс.Карты, ограничение продлится весь сегодняшний день - до 23 часов 59 минут.

Отметим, на информационной карте официального портала Екатеринбурга, где обычно публикуют данные о перекрытиях улиц, никаких сведений об этом нет.

Напомним, ранее в связи со строительством развязки на С. Дерябиной закрывался дублер данной улицы. Затем на время перекрывали часть самой улицы.

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Не проехать: ночью в Екатеринбурге внезапно перекрыли улицу Серафимы Дерябиной

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Теги: улица, ночь, перекрытие, Екатеринбург



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Развитие сюжета:

Ранее 09.08.2019 15:20 Мск В Екатеринбурге назвали сроки открытия части развязки на пересечении с Объездной

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