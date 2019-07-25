Не проехать: ночью в Екатеринбурге внезапно перекрыли улицу Серафимы Дерябиной

Минувшей ночью в Екатеринбурге внезапно перекрыли улицу Серафимы Дерябиной. Проехать по ней пока нельзя.

Как передает корреспондент Накануне.RU, для движения транспорта закрыт участок от объездной до Бардина, а также по дублеру Дерябиной. По данным сервиса Яндекс.Карты, ограничение продлится весь сегодняшний день - до 23 часов 59 минут.

Отметим, на информационной карте официального портала Екатеринбурга, где обычно публикуют данные о перекрытиях улиц, никаких сведений об этом нет.

Напомним, ранее в связи со строительством развязки на С. Дерябиной закрывался дублер данной улицы. Затем на время перекрывали часть самой улицы.