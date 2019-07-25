16 Августа 2020
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО Москва
(2011) | Фото:Накануне.RU

"Роснефть" объяснила льготы для месторождения в ХМАО компенсацией за сделку ОПЕК+

Льготы для Приобского месторождения станут компенсацией за потери, которые понесла "Роснефть" от сделки ОПЕК+. Такой аргумент, по данным источников "Коммерсанта", приводится в письме первого вице-президента нефтяной компании Павла Федорова к замглавы Минфина Илье Трунину.
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Президент ранее потребовал обосновать предоставление льгот для добычи нефти на Приобском месторождении в ХМАО. "Роснефть" оценила преференции в 570 млрд руб., Минфин - в 460 млрд руб. за 10 лет. Финансовое ведомство выступает против, однако ранее в Правительстве говорили о наличии принципиального согласия на предоставление льгот.

Потери от сделки ОПЕК+ - 22 млн т не добытой нефти с начала 2017 г. По данным издания, компания предложила подписать инвестсоглашение по Приобскому месторождению, его условия схожи с условиями льгот для Самотлорского месторождения в ХМАО. для этого участка "Роснефть" получает вычет по НДПИ в размере 35 млрд руб. ежегодно.

Однако аргументация "Роснефти" о компенсациях за сделку ОПЕК+ может быть распространена и на другие компании, которые были вынуждены отказаться от увеличения добычи.

Как сообщало Накануне.RU, президент России Владимир Путин до конца года ввел мораторий на новые преференции нефтяникам. Он поручил Правительству РФ завершить инвентаризацию нефтяных запасов на предмет экономической эффективности их освоения.

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"Роснефть" объяснила льготы для месторождения в ХМАО компенсацией за сделку ОПЕК+

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Теги: Роснефть, льготы нефтяникам, ОПЕК



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