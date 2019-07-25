16 Августа 2020
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ФАС, антимонопольная служба (2016) | Фото: belive.ru

"Аэрофлот" необоснованно завысил тарифы на грузовые перевозки по маршруту Москва-Магадан - УФАС

Магаданское управление ФАС России признало авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" нарушителями антимонопольного законодательства.

Поводом для возбуждения дела стало "резкое увеличение тарифов на перевозку грузов авиарейсами группы компаний "Аэрофлот" по направлению Москва-Магадан в апреле 2018 года".

"Как указали заявители, цена на перевозку грузов поднялась с 250 руб./кг до 345 руб./кг", - говорится в сообщении УФАС.

Стоит отметить, что с октября 2017 г. группа компаний "Аэрофлот" (в нее входит и "Россия" – прим. ред.) является единственным авиаперевозчиком, совершающим регулярные беспосадочные рейсы по направлению Москва-Магадан.

Антимонопольщики утверждают: размер тарифа на перевозку грузов и почты утверждается в ходе процедуры, представляющей из себя аукцион: "окончательная стоимость перевозки определяется по итогам торгов на повышение цены. Договор заключается с лицом, выигравшим торги, при этом победителем признаётся предложивший более высокую цену, то есть торги проводятся в форме аукциона".

Так, в результате проведения торгов на перевозку груза и почты в апреле, мае и июне 2018 г. цена увеличилась в среднем на 53%.

В антимонопольном ведомстве считают: воздушная перевозка на данном направлении является социально значимой, поэтому "необоснованное увеличение цены на такую услугу является злоупотреблением доминирующим положением".

"Аэрофлоту" дано право обжаловать решение УФАС в течение трех месяцев.

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"Аэрофлот" необоснованно завысил тарифы на грузовые перевозки по маршруту Москва-Магадан - УФАС

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Теги: аэрофлот, грузовые перевозки, магадан, аукцион, тарифы



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