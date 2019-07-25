В Госдуме призвали к репрессиям после трагедии в лагере "Холдоми"

После пожара в палаточном лагере в хабаровском правительстве начата проверка. Губернатор края Сергей Фургал инициировал внутреннюю служебную проверку среди чиновников, которые отвечают за организацию детского летнего отдыха в регионе.

Однако член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Николай Езерский заявил Накануне.RU, что для предотвращения трагедий, подобных тому, что произошло в хабаровском детском лагере "Холдоми" и на карельском Сямозере, нужны жесткие репрессивные меры.

"Все [виноваты], кто был задействован в этой цепочке. А у нас вся цепочка ржавая. Простой пример. Президент открытым текстом сказал: прекратите грабить людей на дорогах, уберите подглядывающие устройства, которые штрафуют людей. Их стало еще больше!" – подчеркивает Езерский.

Он считает, что только репрессивные меры могут изменить ситуацию к лучшему.

"Все говорят, ой, насильно-репрессивный аппарат начал работать – да ничего он не начал работать! Если бы репрессивный аппарат начал работать – давно бы этого не было. Как можно было открыть палаточный городок, поставить обогреватели? Нормативы по большому счету были занижены и коек было больше, и температурный режим был другой", – говорит он.

Парламентарий напомнил о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня".

"Вы же помните, как дети сгорели на Кузбассе. Беда-то какая была. Стали разбираться, а там нарушения за нарушениями. Годами ходили и все видели и все молчали. Те же пожарные, те же представители администрации. Всех всё устраивало, пока люди не сгорели. Если каждый на своём месте будет так продолжать работать, как сегодня, так всё и будет заканчиваться", – отметил он.