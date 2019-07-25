До зарплаты не хватает денег 75% россиян

Три четверти россиян нуждаются в дополнительных средствах до получения зарплаты. Об этом говорится в исследовании сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер".

Примерно 40% россиян не хватает около 10 тысяч рублей, а 7% россиян граждан нуждаются в дополнительных 6-8 тысячах рублей к получаемой зарплате, пишет РИА Новости.

Согласно результатам опроса, только 25% граждан хватает заработанных денег на месяц, 5% из них удается делать сбережения.

Напомним, по данным Росстата, реальные доходы россиян за первое полугодие 2019 г. снизились на 1,3%, что не дает повода говорить о росте благосостояния россиян. Вместе с тем увеличилась сумма, которую домохозяйства тратят на обслуживание кредитов, наблюдаемый рост потребкредитования в Правительстве считают опасным.

Увеличение доли "свободных денег" - результат экономии: россияне экономят на продуктах, дорожающих лекарствах.