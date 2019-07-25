Рейс Utair Ханты-Мансийск - Москва задержан по техническим причинам

Вылет самолета авиакомпании Utair из Ханты-Мансийска в Москву задержали на несколько часов, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно данным онлайн табло, вылет воздушного судна должен был состояться в 7.40 по местному времени. Однако теперь рейс UT352 задержан до 11.30.

По предварительной информации, вылет отложен по техническим причинам, а пассажиры улетят в Москву резервным бортом из Уфы.

В самой авиакомпании пока не прокомментировали ситуацию.