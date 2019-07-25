16 Августа 2020
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Экономика В России
(2004) | Фото: www.lukoil.ru

В российских аэропортах могут ввести обязательные проверки авиакеросина перед заправкой

Министерство транспорта может ввести обязательные проверки авиакеросина перед заправкой самолетов. В ведомстве считает, что это снизит риски, связанные с использованием некачественного топлива. Исследования предполагается проводить специальным испытательными лабораториями, передает ТАСС.

"В целях минимизации рисков, связанных с некондиционным топливом, Минтранс разрабатывает процедуру проведения обязательных проверок авиационного бензина и топлива для реактивных двигателей аккредитованными испытательными лабораториями перед заправкой воздушных судов, - сказали в ведомстве. - Вместе с тем правительством РФ инициирована работа по конкретизации требований к авиационному бензину и топливу для реактивных двигателей, содержащихся в технических регламентах Таможенного союза".

Эксперты отмечают, что сейчас нет стандарта, который бы обязывал поставщиков топлива проверять его, существуют только внутренние пробы.

Источник издания на рынке говорит, что авиакомпаниям не выгоден ввод такого норматива, так как это увеличит простой самолета в аэропорту и, как следствие, приведет к увеличению их затрат. Нефтяные компании, напротив, заинтересованы в этой инициативе.

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В российских аэропортах могут ввести обязательные проверки авиакеросина перед заправкой

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Теги: авиакеросин, топливо, проверка, минтранс



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