В Перми полиция проверяет видеозапись, на которой бомжа пинает, предположительно, сотрудница Росреестра

Силовики разбираются в обстоятельствах конфликта, который якобы произошёл в Перми между сотрудницей Росреестра и бомжом – бездомный получил несколько пинков от женщины, которая так "хотела его прогнать", передаёт корреспондент Накануне.RU.

В сети появилось видео, на котором женщина, пиная бездомного, призывает его уйти с того места, где он спал. Когда она увидела, что её снимают, она возмутилась этому, однако объяснила своё поступок тем, что от бомжа "сильно воняет", "от него отказались все службы", и вообще, "он "подпирает" собой памятник архитектуры". При этом авторы ролика называют борца с маргиналом сотрудницей краевого управления Росреестра.

В пресс-службе краевого управления МВД Накануне.RU сообщили, что о случившемся им стало известно днём 24 июля. Приехав на место, силовики не нашли ни одного из героев записи. Проводится проверка.