В Кургане автоледи стала виновницей аварии возле детской поликлиники

В Кургане столкнулись Киа и Шевроле.

Авария произошла днем 24 июля на перекрестке улиц Коли Мяготина и Володарского возле детской поликлиники, сообщили Накануне.RU в ГИБДД города.

Женщина-водитель на Киа ехала по Коли Мяготина со стороны улицы Ленина и решила повернуть налево. Она не заметила, что ей навстречу в прямом направлении едет Шевроле, которого она обязана была пропустить.

Произошло столкновение, Киа отскочила на пешехода 1954 года рождения, ему было назначено амбулаторное лечение. Также пострадали пассажиры Шевроле.