16 Августа 2020
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Происшествия Курганская область
авария, Коли Мяготина, Володарского (2019) | Фото:ГИБДД Кургана

В Кургане автоледи стала виновницей аварии возле детской поликлиники

В Кургане столкнулись Киа и Шевроле.

Авария произошла днем 24 июля на перекрестке улиц Коли Мяготина и Володарского возле детской поликлиники, сообщили Накануне.RU в ГИБДД города.

Женщина-водитель на Киа ехала по Коли Мяготина со стороны улицы Ленина и решила повернуть налево. Она не заметила, что ей навстречу в прямом направлении едет Шевроле, которого она обязана была пропустить.

Произошло столкновение, Киа отскочила на пешехода 1954 года рождения, ему было назначено амбулаторное лечение. Также пострадали пассажиры Шевроле.

авария, Коли Мяготина, Володарского(2019)|Фото:ГИБДД Кургана

авария, Коли Мяготина, Володарского(2019)|Фото:ГИБДД Кургана

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В Кургане автоледи стала виновницей аварии возле детской поликлиники

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Теги: Курган, Коли Мяготина, авария, ДТП, ГИБДД, Киа, Шевроле



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