Иркутские власти открестились от предупреждений об угрозе "нового Чернобыля"

16 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Белоруссии - общенациональная забастовка?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    пальто женские зимние здесь

Общество Сибирский ФО В России
смог, выбросы, экология (2018) | Фото: pixabay.com

Иркутские власти открестились от предупреждений об угрозе "нового Чернобыля"

В правительстве Иркутской области назвали некорректным заявление об угрозе "нового Чернобыля".

Напомним, ранее в Росприроднадзоре заявили о необходимости госпрограммы по рекультивации территории завода "Усольехимпром", который был признан банкротом в 2017 году. Как отметила глава надзорного ведомства Светлана Радионова, в ином случае может произойти глобальная экологическая катастрофа, соизмеримая с аварией на ЧАЭС.

Комментируя ситуацию, иркутские власти заявили, что загрязнение на площадке завода не может быть ликвидировано ими, так как они не обладают достаточными правами для подобных распоряжений. В правительстве считают, что территория является собственностью государства, потому проблему должно решать Минприроды.

завод Усольехимпром в Иркутской области(2019)|Фото: dev.usolie.info

Региональное правительство обращалось в вышестоящий орган, но получало отказ на просьбу о рекультивации из-за незавершенной процедуры банкротства. Также власти Иркутской области отметили, что заражение подземных вод токсичными веществами еще не дает права сравнивать местные проблемы с трагедией мирового масштаба, пишет ПолитЭксперт.

Как сообщалось ранее, лесные пожары, уже около месяца бушующие в Красноярском крае и Иркутской области, принесли дымку и запах гари в соседние регионы.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Иркутские власти открестились от предупреждений об угрозе "нового Чернобыля"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Усольехимпром, завод, Иркутская область



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 26.06.2020 08:45 Мск В Иркутской области оценят степень опасности на химзаводе, который может грозить "новым Чернобылем"

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 24.07.2019 08:00 Мск "Нужно действовать сейчас": Росприроднадзор заявил об угрозе "экологического Чернобыля"

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети