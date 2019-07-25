Иркутские власти открестились от предупреждений об угрозе "нового Чернобыля"

В правительстве Иркутской области назвали некорректным заявление об угрозе "нового Чернобыля".

Напомним, ранее в Росприроднадзоре заявили о необходимости госпрограммы по рекультивации территории завода "Усольехимпром", который был признан банкротом в 2017 году. Как отметила глава надзорного ведомства Светлана Радионова, в ином случае может произойти глобальная экологическая катастрофа, соизмеримая с аварией на ЧАЭС.

Комментируя ситуацию, иркутские власти заявили, что загрязнение на площадке завода не может быть ликвидировано ими, так как они не обладают достаточными правами для подобных распоряжений. В правительстве считают, что территория является собственностью государства, потому проблему должно решать Минприроды.

Региональное правительство обращалось в вышестоящий орган, но получало отказ на просьбу о рекультивации из-за незавершенной процедуры банкротства. Также власти Иркутской области отметили, что заражение подземных вод токсичными веществами еще не дает права сравнивать местные проблемы с трагедией мирового масштаба, пишет ПолитЭксперт.

Как сообщалось ранее, лесные пожары, уже около месяца бушующие в Красноярском крае и Иркутской области, принесли дымку и запах гари в соседние регионы.