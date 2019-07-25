В Малайзии заявили о желании ФБР получить черные ящики с борта MH17

США и Украина пытались завладеть бортовыми самописцами после крушения малайзийского Boeing в 2014 году.

Об этом рассказал руководивший операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковник Мохамад Сакри в новом документальном фильме голландского журналиста Макса ван дер Верффа о крушении самолета MH17.

По его словам, по прибытии в Киев украинские власти заблокировали малазийцам доступ к месту катастрофы. Малайзийским военным пришлось тайно ехать в Донбасс и договариваться с ополченцами.

Полковник Сакри утверждает, что после к нему приходили агенты ФБР США, которые хотели увидеть черные ящики, а украинские власти пытались заставить оставить бортовые самописцы им, пишет Regnum.

Отметим, в 2014 году правительство ДНР заявляло, что передало "черные ящики" разбившегося Boeing малайзийским экспертам в нетронутом состоянии.

Также сообщалось, что с первой попытки члены малайзийской делегации так и не смогли попасть на место крушения самолета, поскольку по дороге к Торез попали под удар украинских ВВС. По сообщениям ополченцев, несмотря на заявление Петра Порошенко о прекращении боевых действий в радиусе 40 км от места падения самолета, украинская сторона продолжает боевые действия.

В июне 2019 года премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир выразил недовольство результатами расследования по уничтожению "Боиинга" над Донбассом летом 2014 года. Обвинения в адрес трех россиян и одного украинца политик назвал "политическим давлением на Россию".