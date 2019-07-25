Писатель Сергей Шаргунов попросил Генпрокурора проверить законность действий мэра Кунгура

Российский писатель, депутат Госдумы Сергей Шаргунов направил на имя генерального прокурора Юрия Чайки обращение с просьбой проверить законность действий мэра Кунгура Сергея Гордеева в ситуации с "массовой акцией" против закрытия школы для детей с ОВЗ. Градоначальник, напомним, обратился в прокуратуру в связи с появлением родителей детей с ОВЗ в одинаковых майскай на "Небесной ярмарке", передает корреспондент Накануне.RU.

К Шаргунову обратились жители Кунгура. Они рассказали не только о жалобе мэра, но и о первопричине конфликта - закрытии школы для детей-инвалидов. По этой теме депутат запросил информацию у правительства Пермского края, он попросил предоставить данные о поддержке учебных заведений для детей-инвалидов.

Как сообщало Накануне.RU, в мэрии сообщили об отзыве заявления Гордеева из прокуратуры. Однако надзорное ведомство успело передать его в полицию, куда активисты были вызваны для дачи объяснений. Администрация также комментировала будущее коррекционной школы: дети с 1 сентября продолжат обучение в других учебных заведениях в микрорайоне Нагорный, так как здание, в котором располагается учебное заведение, признано аварийным. "Для строительства школы на 320 человек довольно большой участок земли (около 2 ГА), поэтому мы не можем игнорировать эти расчеты и завтра же построить школу на любом "пятачке", - рассказал Сергей Гордеев.