Глава прикамского управления судебных приставов задержан по подозрению во взяточничестве

Руководитель управления ФССП по Пермскому краю Игорь Кожевников задержан – ему вменяют взяточничество в особо крупном размере, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Материальную поддержку он якобы получал от бизнесменов за то, что помогал им обналичивать деньги, которые позже выводили в теневой сектор через исполнительные производства, сообщает "Ъ-Прикамье". Вскоре эпизодов может стать больше. В служебном кабинете Кожевникова якобы прошёл обыск. Получить комментарий управления к моменту публикации не удалось. В пресс-службе краевого управления СКР Накануне.RU пообещали высказаться о ситуации позднее.

Напомним, ранее стало известно о том, что подчинённые Кожевникова якобы незаконно обналичили 30 млн руб.: приставы возбуждали исполнительные производства по фиктивным судебным решениям и постановлениям комиссии по трудовым спорам. После этого со счетов юрлиц списывали деньги в качестве "взыскания долгов по зарплате". Десятки миллионов после перевода обналичивали, а в списке пострадавших – компании "Таис", "Вертикаль", "Технология" и "Стройпромторг". В рамках возбуждённого уголовного дела якобы арестована до 4 августа его фигурант, старший судебный пристав межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств Александра Марданова.