16 Августа 2020
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Общество В России
проблесковый маячок, полиция, ГИБДД (2018) | Фото:Накануне.RU

Россияне смогут оформлять небольшие ДТП с помощью мобильного приложения "Европротокол"

С 1 ноября 2019 года оформить небольшое ДТП можно будет с помощью мобильного приложения "ДТП. Европротокол". Как сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА), виджет доступен для скачивания на платформах Google Play и App Store.

Пока что приложением смогут воспользоваться автомобилисты двух столицы, Подмосковья и Ленинградской области.

Страховщики считают, что мобильное приложение должно облегчить заполнение так называемых "европротоколов", которые призваны помочь водителям разбираться без помощи представителей ГИБДД и страховых комиссаров. Впрочем, оформление через приложение не избавит от необходимости заполнения бумажного носителя, но, вероятно, облегчит его, особенно если в приложении будут инструкции и подсказки по алгоритму действий.

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Россияне смогут оформлять небольшие ДТП с помощью мобильного приложения "Европротокол"

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Теги: европротокол, страхование, дтп, мобильное приложение



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