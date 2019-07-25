Россияне смогут оформлять небольшие ДТП с помощью мобильного приложения "Европротокол"

С 1 ноября 2019 года оформить небольшое ДТП можно будет с помощью мобильного приложения "ДТП. Европротокол". Как сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА), виджет доступен для скачивания на платформах Google Play и App Store.

Пока что приложением смогут воспользоваться автомобилисты двух столицы, Подмосковья и Ленинградской области.

Страховщики считают, что мобильное приложение должно облегчить заполнение так называемых "европротоколов", которые призваны помочь водителям разбираться без помощи представителей ГИБДД и страховых комиссаров. Впрочем, оформление через приложение не избавит от необходимости заполнения бумажного носителя, но, вероятно, облегчит его, особенно если в приложении будут инструкции и подсказки по алгоритму действий.