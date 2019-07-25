16 Августа 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО
Разрушение основания дома 3/1 по Обской Лабытнанги (2019) | Фото: Администрация Лабытнанги

Правительство Ямала выделило жильцам рухнувшего дома в Лабытнанги 19,6 млн рублей

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа выделит из резервного фонда 19,6 млн руб. для переселения жильцов обрушившегося дома на улице Озерной в Лабытнанги. Документ размещен на сайте правительства, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в одноэтажном 12-квартирном доме обрушился фундамент, обошлось без пострадавших. В здании зарегистрированы 39 человек, из них 14 несовершеннолетних. Все они временно переехали к родственникам и в гостиницу "Семь лиственниц".

Средства из резервного фонда получит администрация города. Чиновники должны приобрести квартиры для жильцов.

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Правительство Ямала выделило жильцам рухнувшего дома в Лабытнанги 19,6 млн рублей

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Теги: Озёрная 3/1, обрушение фундамента, временное жильё, Резервный фонд Правительства ЯНАО



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