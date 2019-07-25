16 Августа 2020
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Экономика За рубежом
Boeing 737 MAX (2019) | Фото:Flickr

Boeing несет рекордные убытки: компания рассматривает возможность приостановки производства 737 MAX

Американская корпорация Boeing отчиталась о рекордных убытках по итогам второго квартала 2019 года.

Чистый убыток составил $2,942 млрд, тогда как в прошлом году за второй квартал была получена прибыль примерно на ту же сумму – в $2,196 млрд.

Главной причиной, конечно же, стали проблемы с моделью 737 MAX, чьи полеты были приостановлены. Также имеются проблемы с двигателем для новой модели 777X, и первый полет самолета перенесен на 2020 год.

Судя по всему, ситуация достаточно сложная: накануне CEO компании Деннис Мюленбург не исключил сокращения производства модели 737 MAX или даже остановку производственного процесса: " "Нам, возможно, потребуется рассмотреть вероятность дальнейшего снижения уровня (производства) или другие варианты, включая временную остановку производства".

Ранее стало известно, что корпорация во втором квартале снизила поставки самолетов почти на 50%. Это важный показатель, поскольку клиенты, как правило, платят после получения самолета, эти выплаты составляют львиную долю выручки компании.

Несмотря на то, что многие компании отказываются от 737 MAX в пользу продукции Airbus (например, саудовская Flyadeal на днях отказалась от планов купить до 50 самолетов у Boeing), есть и заказы, которые потенциально могут спасти проект. Во время авиасалона Ле Бурже европейский консорциум International Airlines Group (IAG), в который входят такие гиганты как British Airways и Iberia, подписал с американской корпорацией контракт на поставку 200 737 MAX. По каталожным ценам стоимость сделки превышает $24 млрд.

Напомним, авиационные регуляторы по всему миру "приземлили" самолеты Boeing 737 MAX весной этого года – после двух катастроф, унесших жизни почти 350 человек. Вероятной причиной катастроф стали дефекты программного обеспечения самолетов. Теперь авиационные власти ждут, что корпорация обновит ПО, но по ходу дела выявляются новые недостатки, с которыми самолеты в небо власти вернуть не готовы. По предварительным прогнозам, в этом году 737 MAX к полетам не вернется.

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Boeing несет рекордные убытки: компания рассматривает возможность приостановки производства 737 MAX

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Теги: boeing, убытки, boeing 737 max, производство



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