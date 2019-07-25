Роспотребнадзор контролирует качество воздуха в Екатеринбурге

В связи с поступившей информацией о возникновении 24 июля постороннего запаха в атмосферном воздухе Екатеринбурга, специалисты ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" провели лабораторные исследования атмосферного воздуха.

Специалисты взяли образцы на пыль, взвешенные вещества рМ2,5, рМ10, азот (II) оксид, азота диоксид, углерод оксид, формальдегид, акролеин, бензол, бутилацетат, бутиловый нормальный спирт, винилацетат, гексан, изобутиловый спирт, изопропиловый спирт, ксилол (смесь изомеров), пропан-2-он, пропиловый спирт, стирол, толуол, фенол, хлорбензол, этилацетат, этилбензол, диметилбензол, этенилацетат.

Как сообщается, концентрации загрязняющих веществ не превышают предельно-допустимых норм.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Ранее синоптики установили, что слабый ветер и высокая влажность привели к образованию дымки и усилению процесса накопления вредных веществ в приземистом слое атмосферы, но превышений предельно допустимой концентрации не зафиксировано.

Как отметили в ведомстве, природных и техногенных пожаров в Екатеринбурге и его окрестностях нет.

Напомним, накануне утром в городе появился туман, а жители сообщали, что "пахло йодом", "как в больнице" и "хлоркой".