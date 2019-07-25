Моор поздравил Тюмень с Днем города и презентовал "живую книгу" с дополненной реальностью

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил Тюмень с наступающим Днем города, который отмечается в последнюю субботу июля. "Тюмень – город, устремленный в будущее, и наша общая цель – чтобы это будущее было счастливым и благополучным для каждого конкретного человека", - заявил губернатор.

Моор выступил на торжественном собрании, посвященном 433-й годовщине основания Тюмени, которое состоялось в ДК "Нефтяник". В рамках праздничных торжеств в ДК "Нефтяник" прошла презентация "живой книги"о лучшем городе земли "Тюменское счастье". В красочном издании собраны под одной обложкой стихи поэта Александра Новопашина и фотоработы Евгения Шульца. Каждая страница книги снабжена QR-кодом, который позволяет с помощью мобильных устройств услышать стихи в исполнении тюменского артиста Леонида Окунева в режиме дополненной реальности.

"День рождения нашего любимого города – праздник тюменцев всех поколений. Тех, кто здесь родился и вырос, кто приехал сюда и для кого город Тюмень стал родным. Для города, как и для человека, день рожденья – не только праздник, но и веский повод, чтобы подвести итоги сделанного, наметить планы на будущее. Как мы живем сегодня, что нужно сделать для того, чтобы завтрашний день был для Тюмени и тюменцев еще более благополучным? Только объединяя усилия власти и общества, мы сможем дать ответ на этот вопрос. Своим талантом, трудом и знаниями мы можем преобразовать реальность и создавать будущее Тюмени", – отметил губернатор.

Крепкая экономика дает городу возможности для активного развития социальной сферы, благоустройства, создания комфортных условий для жизни людей, подчеркнул Александр Моор.

Отметим, что объем инвестиций в основной капитал в 2018 году в Тюмени составил 75,5 млрд рублей. В расчете на душу населения этот показатель почти на 8% больше среднероссийского. Социально ориентированный бюджет Тюмени в 2018 году впервые за четверть века превысил 30 миллиардов рублей.

"Тюмень обладает необходимым экономическим и, самое главное, интеллектуальным потенциалом для успешного воплощения в жизнь национальных проектов, которые реализуются в нашей стране по инициативе президента России. Каждый из этих проектов направлен на реальное улучшение жизни людей. Сохраняя баланс между традициями и требованиями нынешнего дня, мы делаем Тюмень максимально привлекательной и удобной", – отметил губернатор.

В 2019 году День города Тюмени отмечается в преддверии 75-летнего юбилея Тюменской области.

"Столица области сегодня задает тон предстоящему юбилею региона. Сегодня в этом зале присутствуют почетные граждане Тюмени, ветераны. Все вы внесли неоценимый вклад в историю города, региона и страны. Особенная благодарность нашим дорогим ветеранам. Жизненный путь каждого из вас – это урок мужества, чести и патриотизма", – сказал глава региона.

Александр Моор тепло поздравил тюменцев с Днем города. Губернатор пожелал горожанам крепкого здоровья, счастья и новых достижений.

Гости Тюмени удивляются красоте областной столицы, сказал в своем выступлении глава города Руслан Кухарук. "Тысячи людей, побывавших в Тюмени, уезжают домой с восторженными чувствами. У нашего города есть самое главное – душа. Ведь Тюмень – это мы с вами, наше прошлое, настоящее и будущее", – убежден он.

Александр Моор и Руслан Кухарук вручили тюменцам награды за успехи в труде. Участники торжественного собрания стоя приветствовали бурными аплодисментами дружную семью Приймак, у которой в марте 2019 года появился на свет пятнадцатый ребенок. Многодетная мать Татьяна удостоена муниципальной премии.