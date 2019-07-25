Моор обсудил с заместителем Генпрокурора тюменский опыт по контролю в сфере оплаты труда

Представители департамента труда и занятости населения Тюменской области приняли участие в межведомственном совещании по рассмотрению состояния законности в сфере обеспечения прав граждан на своевременную и полную оплату труда. Мероприятие проходило при участии губернатора Тюменской области Александра Моора и заместителя генерального прокурора Российской Федерации Юрия Гулягина, сообщается на портале органов власти Тюменской области.

В совещании также принимали участие представили аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, прокуратуры, органов государственного контроля (надзора) и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, руководители правоохранительных органов региона и главы муниципальных образований.

Губернатор Тюменской области отметил, что в целях соблюдения трудовых прав работников, в том числе по оплате труда, планомерно ведется работа по реализации мер, направленных на снижение неформальной занятости.

Органами службы занятости населения в еженедельном режиме направляются в органы прокуратуры данные мониторинга увольнения работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата работников, неполной занятости работников, а также мониторинга вакансий в части их соответствия размеру минимальной заработной платы в Тюменской области.

Проведение мероприятий по обеспечению прав граждан на своевременную и полную оплату труда осуществляется правительством Тюменской области совместно со сторонами социального партнерства в рамках заключенного регионального трехстороннего соглашения.

В соответствии с региональным соглашением стороны совместно осуществляют анализ уровня заработной платы, принимают меры по соблюдению сроков ее выплаты и ликвидации задолженности. В рамках указанного соглашения правительство Тюменской области осуществляет мониторинг просроченной задолженности по заработной плате в организациях Тюменской области. Сторона профсоюзов осуществляет общественный контроль соблюдения законодательных и иных нормативных правовых актов по оплате труда.

"В рамках взаимодействия с органами прокуратуры департамент труда и занятости населения Тюменской области принимает участие в совместных проверках организаций по соблюдению трудовых прав граждан. Органами службы занятости реализуются и дополнительные мероприятия в сфере содействия занятости населения, предусматривающие трудоустройство на созданные рабочие места незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы", – рассказала заместитель директора департамента Ольга Филипенко.

Юрий Гулягин с положительной стороны отметил наработанный в Тюменской области опыт взаимодействия прокуратуры, органов власти, органов местного самоуправления, контрольно-надзорных органов, правоохранительных структур, в том числе в сфере обеспечения прав граждан на оплату труда и защиты прав дольщиков.