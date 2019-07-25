16 Августа 2020
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Общество Уральский ФО
Почта России, Почта Банк (2018) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге руководительница почтамта присвоила лотерейные билеты

В Екатеринбурге вынесен приговор бывшему руководителю отдела продаж почтамта.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, преступление было совершено с 2017 по 2018 годы - женщина присваивала лотерейные билеты, которые подлежали утилизации.

Вместо этого женщина обратила в свою пользу вверенные ей для утилизации 21 тыс. 373 лотерейных билета стоимостью 100 руб. каждый. Впоследствии она использовала билеты при розыгрыше соответствующих тиражей лотерей и получала по ним выигрыши.

В результате ФГУП "Почта России" причинен ущерб, который превысил 2,1 млн руб.

Кировский районный суд Екатеринбурга назначил Надежде Нелюбиной наказание в виде 1,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.

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В Екатеринбурге руководительница почтамта присвоила лотерейные билеты

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Теги: Почта России, почтамт, хищение



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