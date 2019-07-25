Жительнице Курганской области вынесли приговор за истязание подопечных детей
В Курганской области вынесли приговор 61-летней жительницы Щучанского района.
Как сообщили Накануне.RU в СКУ СКР региона, женщина, являясь приёмной матерю девяти несовершеннолетних детей с марта 2017 года по февраль 2018 года не обеспечивала детей полноценным питанием, сезонной одеждой, заставляла выполнять физически тяжелую работу по хозяйству.
Также осужденная неоднократно била подопечных, а также запирала в сарае на длительное время, пристегивала цепью к кровати.
Суд приговорил женщину к пяти годам условно.
Как сообщалось ранее, в Курганской области осудили жительницу рабочего поселка Мишкино, ее признали виновной в истязании собственного ребенка. Осенью и зимой 2017 года она систематически наносила побои своему 11-летнему сыну.
Суд назначил женщине 3 года и 2 месяца условно, а также штраф в 15 тыс. руб.