Жительнице Курганской области вынесли приговор за истязание подопечных детей

В Курганской области вынесли приговор 61-летней жительницы Щучанского района.

Как сообщили Накануне.RU в СКУ СКР региона, женщина, являясь приёмной матерю девяти несовершеннолетних детей с марта 2017 года по февраль 2018 года не обеспечивала детей полноценным питанием, сезонной одеждой, заставляла выполнять физически тяжелую работу по хозяйству.

Также осужденная неоднократно била подопечных, а также запирала в сарае на длительное время, пристегивала цепью к кровати.

Суд приговорил женщину к пяти годам условно.

Как сообщалось ранее, в Курганской области осудили жительницу рабочего поселка Мишкино, ее признали виновной в истязании собственного ребенка. Осенью и зимой 2017 года она систематически наносила побои своему 11-летнему сыну.

Суд назначил женщине 3 года и 2 месяца условно, а также штраф в 15 тыс. руб.