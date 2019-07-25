ВТБ откроет магазин по продаже изъятых автомобилей и квартир

ВТБ запустит маркетплейс, где можно будет купить различные непрофильные активы банка - изъятые у должников квартиры и автомобили.

Как ожидается, площадка заработает в 2020 году. Также предполагается предоставлять весь комплекс услуг, связанных с покупкой, оформлением и эксплуатацией приобретенного имущества, сообщил заместитель председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

По итогам прошлого года ВТБ продал непрофильных розничных активов на 5 млрд руб. В онлайн-магадине можно будет купить жилье и коммерческую недвижимость, а также автотранспорт. Покупателям, которыми могут стать не только клиенты банка, планируется предоставлять не только услуги, связанные с оформлением сделки, но и по регистрации имущества, переезду, ремонту и так далее, сообщает РБК.

Как сообщалось ранее, Сбербанк и ВТБ приостановили проект создания региональной авиакомпании. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф.

По его словам, проект был представлен в Минтранс, но пока нет должного спроса и заинтересованности в реализации этой инициативы. "Мы все подготовили. Если правительство вернётся к этому, мы будем готовы это обсуждать", - сказал Греф.

Как сообщало Накануне.RU, ранее СМИ информировали, что госбанки могут создать региональную авиакомпанию на базе перевозчика Utair.

Председатель ВТБ Андрей Костин ранее сообщал, что инвестиции в проект составят $1 млрд. Эксперты отмечали, что работа такого перевозчика может быть убыточной, авиакомпании потребуются значительные госсубсидии.