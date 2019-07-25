Банки в Швейцарии доплачивают жителям страны за кредиты

Ряд швейцарских банков начал выдавать кредитные займы по отрицательной ставке.

По данным Bloomberg, это связано с процентной ставкой Национального банка — минус 0,75% годовых. Кредитные организации вынуждены доплачивать регулятору за хранение избыточных средств, а потому банкам выгоднее разместить свободные средства в кредиты и предоставить их заемщикам по отрицательной ставке, но более выгодной по сравнению со ставкой Центробанка.

Заемщикам это тоже выгодно, так как необходимо вернуть меньше средств, чем пришлось взять. В настоящее время ппохожая практика существует в таких странах, как Дания, Швеция и Япония, сообщает РИА "Новости".

Тем временем, в России ставки по ипотеке упали ниже 10%. Банк "Дом.РФ" с 10 июля снижает базовую ставку по ипотечным кредитам на первичном рынке с 10,75% до 9,7%.

Ставка на вторичном рынке опустится с 10,9% до 9,8%. Для зарплатных клиентов банка ставка будет 9,5% — для новостроек, 9,6% — для вторичного жилья. Кроме того, будет снижена ставка по ипотеке для семей с детьми - с 6% до 5,2%.

Ранее специалисты Росбанка составили список регионов с самыми доступными ипотечными кредитами.

В банке выяснили, сколько квадратных метров может позволить себе человек, который тратит 50% зарплаты на платеж по кредиту с первоначальным взносом 20%, с учетом выплаты на протяжении 15 лет.

Как оказалось, проще всего купить жилье в Магаданской области и Ямало-Ненецком автономном округе, где можно приобрести жилье площадью более 100 квадратных метров. Далее идут Ненецкий АО (76,3 кв. м), Камчатский край (68,2 кв. м) и Ханты-Мансийский АО — Югра (67,6 кв. м).

Наименее доступная ипотека в Севастополе (24,9 кв. м), в Приморском крае (26,1 кв. м) и Москве (27,4 кв. м).