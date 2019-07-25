Журналисты узнали о бизнесе "старшей дочери Путина"

Мария Воронцова, которую журналисты считают дочерью президента РФ Владимира Путина, в начале текущего года стала совладелицей компании "Номеко".

Данные об этом обнаружены в системе "СПАРК-Интерфакс", согласно которым следует, что Воронцова вложила в компанию 100 тыс. руб., как и все остальные учредители. Ей принадлежит доля в 20%.

Компания ведет работа над масштабным проектом — многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области. Проект реализует группа клиник "Согаз Медицина".

Ранее сообщалось, что комплекс появится в Юкковском сельском поселении к северу от Санкт-Петербурга. Как ожидается, это будет современный онкологический центр европейского уровня.

О том, что старшую дочь Путина зовут Марией Воронцовой, ранее сообщал журнал The New Times. Воронцова — выпускница МГУ, училась на факультете фундаментальной медицины, после чего стала аспиранткой Эндокринологического научного центра Минздрава.

Младшая дочь — Екатерина Тихонова, сообщали западные СМИ. Она руководит фондом "Иннопрактика" при Московском государственном университете, где также входит в его научный совет, сообщает русская служба BBC.

Как сообщалось в конце 2018 года, Тихонова впервые появилась в телеэкране — в репортаже телеканала "Россия-24". Сюжет посвящён молодым российским учёным из Нейроцентра московского Института развития "Иннопрактика", которые изобрели программирующую подсознание программу. Тихонова появляется в кадре около второй минуты.

"Очень важно, что Нейроцентр построен именно на синергии этих технологий и на реальном их спросе в экономике, — рассказала дочь российского лидера в интервью телеканалу. — Действительно, можно сказать, что одновременно человек познаёт и возможности технологий, и себя одновременно".