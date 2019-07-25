16 Августа 2020
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снег, сугроб (2019) | Фото: Накануне.RU

Синоптики предупредили о снеге в европейской части России

На предстоящих выходных в отдельных регионах европейской части РФ прогнозируется мокрый снег.

Это связано с грядущим резким похолоданием. Как сообщил заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра РФ Александр Голубев, 28 июля по европейской части страны начнет распространяться "тропосферная ложбина из Арктики". На севере, от Белого моря до Верхней Волги, температура, как прогнозируется, окажется ниже нормы на 8–10 градусов. К этому склоняются и в центре "Фобос".

Снег может выпасть на северо-востоке европейской части России, а также на Крайнем Севере. В Центральной России температура ночью может опускаться до 8 градусов, что привете к новым рекордам похолодания. В Москве самая низкая ночная температура в июле была зафиксирована в 1916 году — тогда столбик термометра 29 июля показал 5,6 градуса.

В эти выходные снег может выпасть в Коми, Ненецком автономном округе и Мурманской области. Что касается центра европейской части России, то тут снег не выпадал в это время с середины XX века, уж точно и его и не будет на этот раз, сообщает РБК.

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Синоптики предупредили о снеге в европейской части России

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Теги: погода, синоптики, снег, похолодание



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